Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,76
Экономия при брони: -2,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
61,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
67,20
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
77,70
Экономия при брони: -18,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
77,01
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,76
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,30
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,79
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
77,59
Экономия при брони: -15,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,00
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,39
Экономия при брони: -12,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,20
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
75,22
Экономия при брони: -9,80 грн