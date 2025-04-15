Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,87
Экономия при брони: -4,63 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
56,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
56,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
60,34
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,54
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,40
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,01
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,34
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,30
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
70,42
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,79
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,69
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,28
Экономия при брони: -4,04 грн