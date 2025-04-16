Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
31,60
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
64,63
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
72,09
Экономия при брони: -3,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
72,46
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
70,82
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
64,38
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
58,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
77,58
Экономия при брони: -14,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,73
Экономия при брони: -8,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
58,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,57
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
76,01
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,20
Экономия при брони: -10,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,67
Экономия при брони: -8,60 грн