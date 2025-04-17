Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,12
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
61,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,07
Экономия при брони: -13,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
61,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
71,04
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,09
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
62,77
Экономия при брони: -7,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,25
Экономия при брони: -13,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,50
Экономия при брони: -8,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
57,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
31,60
Экономия при брони: -3,00 грн