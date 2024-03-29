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Активные вещества — “П”ПАНКРЕАТИН* (Pancreatinum*)

ПАНКРЕАТИН* (Pancreatinum*) Действующее вещество

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Найдено: 42 препарата
Креон® 10 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, блистер в коробке, № 20; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 10 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, блистер в коробке, № 20 Abbott Laboratories GmbH
В 1249 аптеках
от 184,18 грн
Цены в аптеках
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20; Опелла Хелскеа Украина
Фестал® Нео 10000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20 Опелла Хелскеа Украина
В 1236 аптеках
от 97,41 грн
Цены в аптеках
Креон® 25 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, блистер в коробке, № 20; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 25 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, блистер в коробке, № 20 Abbott Laboratories GmbH
В 1200 аптеках
от 369,59 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50 Витамины
В 1178 аптеках
от 71,31 грн
Цены в аптеках
Креон® 10 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, флакон, № 50; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 10 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, флакон, № 50 Abbott Laboratories GmbH
В 1169 аптеках
от 394,90 грн
Цены в аптеках
Мезим® форте 20000 таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 20; Menarini Group
Мезим® форте 20000 Таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 20 Menarini Group
В 1156 аптеках
от 210,80 грн
Цены в аптеках
Креон® 25 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, флакон, № 50; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 25 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, флакон, № 50 Abbott Laboratories GmbH
В 1153 аптеках
от 719,19 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60 Витамины
В 1133 аптеках
от 55,11 грн
Цены в аптеках
Мезим® форте 10000 таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 20; Menarini Group
Мезим® форте 10000 Таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 20 Menarini Group
В 1106 аптеках
от 126,01 грн
Цены в аптеках
Мезим® форте 10000 таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 10; Menarini Group
Мезим® форте 10000 Таблетки кишечно-растворимые, блистер, № 10 Menarini Group
В 1030 аптеках
от 63,73 грн
Цены в аптеках
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентные, блистер, № 50; Технолог
Панкреазим 10000 Таблетки гастрорезистентные, блистер, № 50 Технолог
В 938 аптеках
от 128,50 грн
Цены в аптеках
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентные, блистер, № 20; Технолог
Панкреазим 10000 Таблетки гастрорезистентные, блистер, № 20 Технолог
В 875 аптеках
от 55,42 грн
Цены в аптеках
Эрмиталь 25000 капсулы гастрорезистентные, № 20; Stada
Эрмиталь 25000 Капсулы гастрорезистентные, № 20 Stada
В 811 аптеке
от 385,85 грн
Цены в аптеках
Панзинорм® 10000 капсулы, № 21; KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 Капсулы, № 21 KRKA d.d. Novo Mesto
В 796 аптеках
от 127,43 грн
Цены в аптеках
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 785 аптеках
от 232,78 грн
Цены в аптеках
Эрмиталь 10000 капсулы гастрорезистентные, № 20; Stada
Эрмиталь 10000 Капсулы гастрорезистентные, № 20 Stada
В 755 аптеках
от 203,08 грн
Цены в аптеках
Панзинорм® 10000 капсулы, № 84; KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 Капсулы, № 84 KRKA d.d. Novo Mesto
В 724 аптеках
от 455,32 грн
Цены в аптеках
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Sopharma
Панкреатин для детей Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Sopharma
В 682 аптеках
от 40,98 грн
Цены в аптеках
Эрмиталь 10000 капсулы гастрорезистентные, № 50; Stada
Эрмиталь 10000 Капсулы гастрорезистентные, № 50 Stada
В 629 аптеках
от 469,05 грн
Цены в аптеках
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Панкреатин-Здоровье форте 14000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 583 аптеках
от 91,99 грн
Цены в аптеках
Креазим 10000 капсулы твердые, кишечно-растворимые, 0,14 г, блистер, № 20; Технолог
Креазим 10000 Капсулы твердые, кишечно-растворимые, 0,14 г, блистер, № 20 Технолог
В 509 аптеках
от 177,23 грн
Цены в аптеках
Креазим 20000 капсулы твердые, кишечно-растворимые, 0,28 г, блистер, № 20; Технолог
Креазим 20000 Капсулы твердые, кишечно-растворимые, 0,28 г, блистер, № 20 Технолог
В 497 аптеках
от 260,04 грн
Цены в аптеках
Мезим® капсулы 25000 капсулы твердые с кишечно-растворимыми мини-таблетками, банка, № 20; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Мезим® капсулы 25000 Капсулы твердые с кишечно-растворимыми мини-таблетками, банка, № 20 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 475 аптеках
от 310,40 грн
Цены в аптеках
Фирулин 10000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, блистер, № 20; Кусум Фарм
Фирулин 10000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 150 мг, блистер, № 20 Кусум Фарм
В 452 аптеках
от 101,22 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20 Витамины
В 413 аптеках
от 20,40 грн
Цены в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки гастрорезистентные, 0,24 г, блистер, № 50; Технолог
Панкреатин 8000 Таблетки гастрорезистентные, 0,24 г, блистер, № 50 Технолог
В 394 аптеках
от 81,06 грн
Цены в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, № 50 Тернофарм
В 308 аптеках
от 77,52 грн
Цены в аптеках
Мезим® капсулы 10000 капсулы твердые с кишечно-растворимыми мини-таблетками, банка, № 20; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Мезим® капсулы 10000 Капсулы твердые с кишечно-растворимыми мини-таблетками, банка, № 20 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 290 аптеках
от 138,04 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20 Витамины
В 261 аптеке
от 37,45 грн
Цены в аптеках
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 258 аптеках
от 108,61 грн
Цены в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50 Тернофарм
В 87 аптеках
от 98,00 грн
Цены в аптеках
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Панкреатин-Здоровье форте 14000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 37 аптеках
от 46,05 грн
Цены в аптеках
Эрмиталь 36000 капсулы гастрорезистентные, № 20; Stada
Эрмиталь 36000 Капсулы гастрорезистентные, № 20 Stada
В 35 аптеках
от 367,90 грн
Цены в аптеках
Панкреатин-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,192 г, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Панкреатин-Здоровье Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,192 г, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 24 аптеках
от 20,40 грн
Цены в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 50 Тернофарм
В 15 аптеках
от 83,60 грн
Цены в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,24 г, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50 Тернофарм
В 10 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Панкреатин-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,192 г, блистер, № 10; Здоровье Группа компаний
Панкреатин-Здоровье Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,192 г, блистер, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Эрмиталь 25000 капсулы гастрорезистентные, № 50; Stada
Эрмиталь 25000 Капсулы гастрорезистентные, № 50 Stada
Нет в наличии
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Панкреатин-Здоровье форте 14000 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 384 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Креон® 40 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 400 мг, флакон, № 20; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 40 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 400 мг, флакон, № 20 Abbott Laboratories GmbH
Нет в наличии
Креон® 25 000 капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, флакон, № 100; Abbott Laboratories GmbH
Креон® 25 000 Капсулы твердые с гастрорезистентными гранулами, 300 мг, флакон, № 100 Abbott Laboratories GmbH
Нет в наличии
Панкреатин 8000 таблетки гастрорезистентные, 0,24 г, блистер, № 20; Технолог
Панкреатин 8000 Таблетки гастрорезистентные, 0,24 г, блистер, № 20 Технолог
Нет в наличии

фармакодинамические параметры. Панкреатин — это энзимный препарат, произведенный из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней. Содержит в составе такие ферменты, как липаза, α-амилаза, трипсин и химотрипсин, расщепляющие в тонкой кишке белки, углеводы и жиры, облегчая таким образом процесс переваривания пищи. Это ведет к лучшему усвоению питательных веществ и улучшает функциональный статус ЖКТ.
Фармакокинетические параметры. Препараты панкреатина с энтеросолюбильным покрытием имеют защиту от желудочного сока. Микросферы в составе препарата панкреатина быстрее перемешиваются с пищей по сравнению с таблетками. Полное лечебное действие препаратов панкреатина реализуется в просвете кишки, не требуя абсорбции. Энзимы в составе панкреатина не попадают в системный кровоток, поскольку гидролизуются в ЖКТ до пептидов и аминокислот, которые затем всасываются. Небольшая часть энзимов, не подвергшихся протеолитическому расщеплению, выводится из организма с каловыми массами.

внешнесекреторная панкреатическая недостаточность (у пациентов с хроническим воспалением поджелудочной железы, кистозным фиброзом, резекцией поджелудочной железы или желудка, обструкцией главного панкреатического протока, синдромом короткой кишки, наследственным гемохроматозом, целиакией, синдромом Золлингера — Эллисона).

доза подбирается определенному пациенту в конкретном случае в соответствии с выраженностью расстройств процесса пищеварения и содержания жира в пище. На прием пищи применяют 25 000–80 000 ЕД ЕФ липазы, при легком перекусе — половину индивидуальной дозы.
В целом доза липазы не должна превышать 15 000–20 000 ЕД ЕФ на 1 кг массы тела в сутки.

повышенная чувствительность к любой составляющей панкреатина.

нарушения со стороны ЖКТ: абдоминальная боль; тошнота, рвота, запор, диарея; неприятные ощущения в эпигастрии, повышенное газообразование в кишечнике, обстипация; фиброзирующая колонопатия (при применении в высоких дозах при кистозном фиброзе).
Нарушения со стороны кожи: экзантема; зуд, крапивница.
Нарушения со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность (реакции анафилаксии, отек Квинке).
Нарушения со стороны респираторной системы: спазм бронхиальной мускулатуры, одышка.
Нарушения со стороны сердца: повышение ЧСС.
Другое: ощущение жара, общая слабость.

при применении панкреатина в высоких дозах требуется мониторинг содержания мочевой кислоты в крови и моче.

при совместном приеме с панкреатином:
антитромботические препараты, антагонисты витамина К, ацетилсалициловая кислота, неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов, акарбоза и миглитол: вероятно ослабление действия указанных лекарственных средств;
М-холиноблокаторы: возможно усиление холинолитического действия;
препараты железа, фолиевой кислоты: возможно снижение абсорбции указанных веществ;
антациды, содержащие кальция карбонат и/или гидроксид магния; танин, алкоголь и средства, содержащие этанол: вероятно снижение эффективности панкреатина;
циметидин: возможно усиление эффекта панкреатина.

симптомы. Повышение уровня мочевой кислоты в крови и моче; рвота, диарея, обстипация, раздражение участка вокруг ануса. У педиатрических пациентов возможно возникновение запоров.
Лечение симптоматическое. Введение жидкости в достаточном объеме. Прием лекарственного средства следует отменить.