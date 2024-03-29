фармакодинамические параметры. Панкреатин — это энзимный препарат, произведенный из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней. Содержит в составе такие ферменты, как липаза, α-амилаза, трипсин и химотрипсин, расщепляющие в тонкой кишке белки, углеводы и жиры, облегчая таким образом процесс переваривания пищи. Это ведет к лучшему усвоению питательных веществ и улучшает функциональный статус ЖКТ.

Фармакокинетические параметры. Препараты панкреатина с энтеросолюбильным покрытием имеют защиту от желудочного сока. Микросферы в составе препарата панкреатина быстрее перемешиваются с пищей по сравнению с таблетками. Полное лечебное действие препаратов панкреатина реализуется в просвете кишки, не требуя абсорбции. Энзимы в составе панкреатина не попадают в системный кровоток, поскольку гидролизуются в ЖКТ до пептидов и аминокислот, которые затем всасываются. Небольшая часть энзимов, не подвергшихся протеолитическому расщеплению, выводится из организма с каловыми массами.