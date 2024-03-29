ПАНКРЕАТИН* (Pancreatinum*) Действующее вещество
фармакодинамические параметры. Панкреатин — это энзимный препарат, произведенный из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней. Содержит в составе такие ферменты, как липаза, α-амилаза, трипсин и химотрипсин, расщепляющие в тонкой кишке белки, углеводы и жиры, облегчая таким образом процесс переваривания пищи. Это ведет к лучшему усвоению питательных веществ и улучшает функциональный статус ЖКТ.
Фармакокинетические параметры. Препараты панкреатина с энтеросолюбильным покрытием имеют защиту от желудочного сока. Микросферы в составе препарата панкреатина быстрее перемешиваются с пищей по сравнению с таблетками. Полное лечебное действие препаратов панкреатина реализуется в просвете кишки, не требуя абсорбции. Энзимы в составе панкреатина не попадают в системный кровоток, поскольку гидролизуются в ЖКТ до пептидов и аминокислот, которые затем всасываются. Небольшая часть энзимов, не подвергшихся протеолитическому расщеплению, выводится из организма с каловыми массами.
внешнесекреторная панкреатическая недостаточность (у пациентов с хроническим воспалением поджелудочной железы, кистозным фиброзом, резекцией поджелудочной железы или желудка, обструкцией главного панкреатического протока, синдромом короткой кишки, наследственным гемохроматозом, целиакией, синдромом Золлингера — Эллисона).
доза подбирается определенному пациенту в конкретном случае в соответствии с выраженностью расстройств процесса пищеварения и содержания жира в пище. На прием пищи применяют 25 000–80 000 ЕД ЕФ липазы, при легком перекусе — половину индивидуальной дозы.
В целом доза липазы не должна превышать 15 000–20 000 ЕД ЕФ на 1 кг массы тела в сутки.
повышенная чувствительность к любой составляющей панкреатина.
нарушения со стороны ЖКТ: абдоминальная боль; тошнота, рвота, запор, диарея; неприятные ощущения в эпигастрии, повышенное газообразование в кишечнике, обстипация; фиброзирующая колонопатия (при применении в высоких дозах при кистозном фиброзе).
Нарушения со стороны кожи: экзантема; зуд, крапивница.
Нарушения со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность (реакции анафилаксии, отек Квинке).
Нарушения со стороны респираторной системы: спазм бронхиальной мускулатуры, одышка.
Нарушения со стороны сердца: повышение ЧСС.
Другое: ощущение жара, общая слабость.
при применении панкреатина в высоких дозах требуется мониторинг содержания мочевой кислоты в крови и моче.
при совместном приеме с панкреатином:
антитромботические препараты, антагонисты витамина К, ацетилсалициловая кислота, неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов, акарбоза и миглитол: вероятно ослабление действия указанных лекарственных средств;
М-холиноблокаторы: возможно усиление холинолитического действия;
препараты железа, фолиевой кислоты: возможно снижение абсорбции указанных веществ;
антациды, содержащие кальция карбонат и/или гидроксид магния; танин, алкоголь и средства, содержащие этанол: вероятно снижение эффективности панкреатина;
циметидин: возможно усиление эффекта панкреатина.
симптомы. Повышение уровня мочевой кислоты в крови и моче; рвота, диарея, обстипация, раздражение участка вокруг ануса. У педиатрических пациентов возможно возникновение запоров.
Лечение симптоматическое. Введение жидкости в достаточном объеме. Прием лекарственного средства следует отменить.