Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
78,55
Экономия при брони: -17,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,30
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,83
Экономия при брони: -8,08 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
61,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,66
Экономия при брони: -8,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
67,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,30
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,20
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
33,63
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,67
Экономия при брони: -8,43 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
65,66
Экономия при брони: -4,42 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
61,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,74
Экономия при брони: -9,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,47
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,38
Экономия при брони: -8,10 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
67,17
Экономия при брони: -11,32 грн