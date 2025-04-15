Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
30,36
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -11,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,70
Экономия при брони: -13,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,20
Экономия при брони: -11,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
71,14
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,74
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
60,30
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
73,10
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
57,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
57,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,63
Экономия при брони: -15,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma