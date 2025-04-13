Панкреатин для детей (Pancreatinum pro infantis)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 588 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
73,10
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
66,30
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
68,70
Экономия при брони: -11,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,42
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,20
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,19
Экономия при брони: -13,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
57,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
70,69
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
70,48
Экономия при брони: -4,05 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
69,70
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Панкреатин для детей таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Sopharma