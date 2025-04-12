Фармакодинамика.

Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамнозин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие, вызывают синергический эффект с биофлавоноидами относительно кровоостанавливающего действия.

Фармакокинетика.

Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются гидролизу на агликон и гликозид. Агликон выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.