Гемостатические средства растительного происхождения

Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)

Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Цены в Киев
от 19,07 грн
в 174 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Экстракт жидкий для перорального применения спиртовой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
25 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/4341/01/01 от 30.10.2020
Международное название

Перца водяного экстракт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит экстракта жидкого из травы водяного перца (Herba Polygoni hydropiperis) (1: 1) (экстрагент — этанол 70%) — 25 мл;

вспомогательные вещества, кроме экстрагента, отсутствуют.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: жидкость зеленовато-бурого цвета, имеет ароматный запах.

Фармакотерапевтическая группа

Гемостатическое, кровоостанавливающее средство растительного происхождения.

Код АТХ В02В Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамнозин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие, вызывают синергический эффект с биофлавоноидами относительно кровоостанавливающего действия.

Фармакокинетика.

Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются гидролизу на агликон и гликозид. Агликон выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.

Показания

Как вспомогательное средство применять в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменорагии. Кроме того, применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Способ применения и дозы

Перца водяного экстракт взрослым и детям старше 12 лет принимать по 30–40 капель 3–4 раза в сутки (за 30 мин до еды). Курс лечения зависит от течения и тяжести заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.

Дети

Не применять детям до 12 лет из-за содержания этанола.

Побочные реакции

Головная боль, тошнота, рвота, головокружение, в редких случаях возможны аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, покраснение, зуд.

Срок годности

3 года 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе-капельнице в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./Факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua.