Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Перца водяного экстракт инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 флакон содержит экстракта жидкого из травы водяного перца (Herba Polygoni hydropiperis) (1: 1) (экстрагент — этанол 70%) — 25 мл;
вспомогательные вещества, кроме экстрагента, отсутствуют.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.
Основные физико-химические свойства: жидкость зеленовато-бурого цвета, имеет ароматный запах.
Фармакотерапевтическая группа
Гемостатическое, кровоостанавливающее средство растительного происхождения.
Код АТХ В02В Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамнозин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие, вызывают синергический эффект с биофлавоноидами относительно кровоостанавливающего действия.
Фармакокинетика.
Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются гидролизу на агликон и гликозид. Агликон выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.
Показания
Как вспомогательное средство применять в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменорагии. Кроме того, применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В настоящее время взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено.
Способ применения и дозы
Перца водяного экстракт взрослым и детям старше 12 лет принимать по 30–40 капель 3–4 раза в сутки (за 30 мин до еды). Курс лечения зависит от течения и тяжести заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.
Дети
Не применять детям до 12 лет из-за содержания этанола.
Побочные реакции
Головная боль, тошнота, рвота, головокружение, в редких случаях возможны аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, покраснение, зуд.
Срок годности
3 года 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл во флаконе-капельнице в пачке или без пачки.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Тернофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.
Тел./Факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua.