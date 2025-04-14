Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
28,21
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
4.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,55
Экономия при брони: -0,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,19
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,92
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,64
Экономия при брони: -1,61 грн
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,32
Экономия при брони: -0,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,70
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
44.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Николаев, просп. Корабелов, 12
109.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,20
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
109.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,76
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,13
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
112.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,83
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
112.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,85
Экономия при брони: -1,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,60
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
112.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,20
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,30
Экономия при брони: -0,97 грн