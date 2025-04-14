Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,71
Экономия при брони: -0,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,54
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
33,85
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,43
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,86
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,15
Экономия при брони: -1,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,84
Экономия при брони: -1,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,23
Экономия при брони: -1,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
7.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,92
Экономия при брони: -2,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,99
Экономия при брони: -2,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
8.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,34
Экономия при брони: -1,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,60
Экономия при брони: -6,00 грн