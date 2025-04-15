Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,68
Экономия при брони: -1,39 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,33
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,96
Экономия при брони: -0,67 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Железнодорожная, 9
1.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,55
Экономия при брони: -0,74 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,32
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,64
Экономия при брони: -1,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,73
Экономия при брони: -0,97 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,80
Экономия при брони: -0,94 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,78
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,42
Экономия при брони: -1,59 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
4.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма