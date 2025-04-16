Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,12
Экономия при брони: -1,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,58
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,87
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,49
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,43
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,98
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,82
Экономия при брони: -1,67 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,77
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,65
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека нежных цен
Николаев, просп. Героев Украины, 13-Ж/2
6.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,72
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Корабелов, 12
9.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,19
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
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Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,03
Экономия при брони: -1,05 грн
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 47 мин
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,80
Экономия при брони: -0,93 грн
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма