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Активные вещества — “Г”ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*)

ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Перца водяного экстракт экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Перца водяного экстракт Экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 737 аптеках
от 11,43 грн
Цены в аптеках
Водяного перца экстракт жидкий экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Водяного перца экстракт жидкий Экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 240 аптеках
от 13,60 грн
Цены в аптеках
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Юнифарма
Перца водяного экстракт Экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Юнифарма
В 156 аптеках
от 12,93 грн
Цены в аптеках
Перца водяного экстракт экстракт жидкий, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Перца водяного экстракт Экстракт жидкий, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 21,35 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: трава высушенная, жидкий экстракт.

надземные части растения содержат рутин, кверцетин и другие флавоноиды, гликозиды, дубильные вещества, ацетилхолин, эфирное масло, аскорбиновую кислоту и др. Содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин — не менее 0,5%. Уменьшает проницаемость сосудов, повышает свертываемость крови. Применяют в качестве кровоостанавливающего средства. Растение обладает антибактериальной активностью.

как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменоррагии. Кровотечения из мелких сосудов желудка, кишечника и при незначительных геморроидальных кровотечениях.

внутрь в виде экстракта и настоя; назначают по 30–40 капель экстракта за 30 мин до еды 3–4 раза в сутки или по 1 столовой ложке настоя 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность, дети в возрасте до 12 лет.

головная боль, тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции.

не установлены.

усиление побочных эффектов. Лечение симптоматическое.