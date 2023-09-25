ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ* (POLYGONUM HYDROPIPER*) Действующее вещество
надземные части растения содержат рутин, кверцетин и другие флавоноиды, гликозиды, дубильные вещества, ацетилхолин, эфирное масло, аскорбиновую кислоту и др. Содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин — не менее 0,5%. Уменьшает проницаемость сосудов, повышает свертываемость крови. Применяют в качестве кровоостанавливающего средства. Растение обладает антибактериальной активностью.
как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменоррагии. Кровотечения из мелких сосудов желудка, кишечника и при незначительных геморроидальных кровотечениях.
внутрь в виде экстракта и настоя; назначают по 30–40 капель экстракта за 30 мин до еды 3–4 раза в сутки или по 1 столовой ложке настоя 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность, дети в возрасте до 12 лет.
головная боль, тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции.
не установлены.
усиление побочных эффектов. Лечение симптоматическое.