Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Фармация
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,00
Экономия при брони: -5,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,00
Экономия при брони: -5,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,50
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,73
Экономия при брони: -1,26 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,32
Экономия при брони: -0,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,40
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,81
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,34
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,31
Экономия при брони: -2,05 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,78
Экономия при брони: -0,77 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,01
Экономия при брони: -0,66 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,78
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,59
Экономия при брони: -1,69 грн
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,00
Экономия при брони: -5,53 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,50
Экономия при брони: -5,68 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,50
Экономия при брони: -6,60 грн