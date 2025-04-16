Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,13
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
34,28
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,33
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,26
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,16
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,03
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,68
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,15
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,29
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,81
Экономия при брони: -1,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,09
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,77
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,12
Экономия при брони: -1,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма