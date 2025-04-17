Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,01
Экономия при брони: -0,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,35
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,02
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,54
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,53
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,61
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,56
Экономия при брони: -1,22 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
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Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,78
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,26
Экономия при брони: -1,09 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
Вета
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,01
Экономия при брони: -0,66 грн