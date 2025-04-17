Киев
Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)

Перца водяного экстракт (Extractum polygoni hydropiperis)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
26,30
Экономия при брони: -5,80 грн
20,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,01
Экономия при брони: -0,66 грн
21,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -5,20 грн
20,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
21,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,35
Экономия при брони: -1,50 грн
21,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,20
Экономия при брони: -3,70 грн
20,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,02
Экономия при брони: -1,41 грн
23,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
23,54
Экономия при брони: -1,22 грн
22,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,53
Экономия при брони: -0,97 грн
23,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,61
Экономия при брони: -0,79 грн
23,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,56
Экономия при брони: -1,22 грн
21,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -6,50 грн
20,50 грн
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
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Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,78
Экономия при брони: -0,77 грн
25,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,26
Экономия при брони: -1,09 грн
24,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
19,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,70
Экономия при брони: -5,80 грн
19,90 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
27,00
Экономия при брони: -7,10 грн
19,90 грн
Вета
Открыто
Закроется в 18:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
24,89 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
25,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Перца водяного экстракт экстракт жидкий для перорального применения спиртовой 25 мл флакон-капельница №1
Юнифарма
22,01
Экономия при брони: -0,66 грн
21,35 грн
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