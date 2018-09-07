Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP) (166523) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхипрет ТП инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Растительные компоненты, входящие в состав препарата, обладают секретолитическими и спазмолитическими свойствами.
Сапонины из листьев плюща оказывают секретолитический эффект, который достигается преимущественно с помощью рефлекторного механизма вследствие раздражения чувствительных окончаний блуждающего нерва в пищеварительном тракте.
Эфирные масла и флавоноиды травы чабреца оказывают бронхоспазмолитическое и секретолитическое действие. Также был подтвержден антибактериальный эффект препарата, обусловленный тимоловым компонентом эфирного масла из травы чабреца.
Фармакокинетика. Тимоловый компонент эфирного масла чабреца выделяется преимущественно легкими. Флавоноиды (например апигенин, лютеолин) травы чабреца расщепляются кишечной микрофлорой и хорошо всасываются в кровь и выделяются или в неизмененном виде, или в виде метаболитов, главным образом почками.
Показания Бронхипрет ТП
лечение острого бронхита и воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты.
Применение Бронхипрет ТП
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (преимущественно стаканом воды), перед едой.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 1 нед. В случае необходимости длительного лечения пациенту следует обратиться к врачу. См. также информацию в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также другим видам первоцветов или другим лекарственным растениям семейства губоцветных, к березе, полыни и сельдерею.
Побочные эффекты
нечасто возникают желудочно-кишечные нарушения, включая спазмы, тошноту, рвоту, диарею. Очень редко возможны реакции гиперчувствительности, включая затруднение дыхания, кожные высыпания, купероз, зуд, аллергический дерматит, крапивницу, ангионевротический отек.
В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
из-за содержания глюкозы и лактозы Бронхипрет ТП таблетки, покрытые оболочкой, не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.
Если симптомы сохраняются более 1 нед или возникает затруднение дыхания, лихорадка, выделение гнойного или кровянистой мокроты, больному следует немедленно обратиться к врачу.
Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять Бронхипрет ТП таблетки, покрытые оболочкой, без консультации с врачом.
Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,02 хлебной единицы. Таблетки не содержат глютена.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с недостаточностью данных о безопасности применения препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
Фертильность. Нет данных о влиянии лекарственного средства на женскую способность к воспроизводству потомства. В экспериментальных исследованиях влияния на фертильность не выявлено.
Дети. В связи с недостаточностью исследований безопасности препарат не следует применять детям до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не обнаружены. Возможно применение в сочетании с антибактериальными лекарственными средствами.
Передозировка
возможны желудочные расстройства, рвота и диарея. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
для защиты от воздействия света хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.