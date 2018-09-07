из-за содержания глюкозы и лактозы Бронхипрет ТП таблетки, покрытые оболочкой, не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Если симптомы сохраняются более 1 нед или возникает затруднение дыхания, лихорадка, выделение гнойного или кровянистой мокроты, больному следует немедленно обратиться к врачу.

Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять Бронхипрет ТП таблетки, покрытые оболочкой, без консультации с врачом.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,02 хлебной единицы. Таблетки не содержат глютена.

Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с недостаточностью данных о безопасности применения препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Фертильность. Нет данных о влиянии лекарственного средства на женскую способность к воспроизводству потомства. В экспериментальных исследованиях влияния на фертильность не выявлено.

Дети. В связи с недостаточностью исследований безопасности препарат не следует применять детям до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.