Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,68
Экономия при брони: -10,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60
Экономия при брони: -84,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
292,05
Экономия при брони: -53,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
370,60
Экономия при брони: -96,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
289,44
Экономия при брони: -19,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
316,62
Экономия при брони: -78,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
317,87
Экономия при брони: -78,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
335,25
Экономия при брони: -96,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн