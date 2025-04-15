Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
322,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
572,00
Экономия при брони: -63,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
341,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
317,14
Экономия при брони: -72,21 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
287,03
Экономия при брони: -60,41 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
310,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
255,68
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
310,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
560,00
Экономия при брони: -51,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
586,40
Экономия при брони: -119,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
331,04
Экономия при брони: -11,07 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
257,62
Экономия при брони: -9,45 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
310,93
Экономия при брони: -15,43 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
524,00
Экономия при брони: -69,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
316,07
Экономия при брони: -69,91 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
293,74
Экономия при брони: -13,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
316,32
Экономия при брони: -36,14 грн