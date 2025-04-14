Киев
Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)

Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 272 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
325,50
Экономия при брони: -29,31 грн
296,19 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
325,74
Экономия при брони: -29,55 грн
296,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
336,10
Экономия при брони: -21,25 грн
314,85 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
607,86
Экономия при брони: -38,44 грн
569,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
256,46 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60
Экономия при брони: -92,00 грн
266,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
241,50
Экономия при брони: -10,15 грн
231,35 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
318,42
Экономия при брони: -28,18 грн
290,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
238,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
324,83
Экономия при брони: -34,00 грн
290,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,89
Экономия при брони: -25,65 грн
290,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
321,78
Экономия при брони: -31,42 грн
290,36 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
288,48
Экономия при брони: -23,30 грн
265,18 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
329,44
Экономия при брони: -53,52 грн
275,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
311,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,10
Экономия при брони: -69,54 грн
245,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
258,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
259,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
320,49
Экономия при брони: -55,31 грн
265,18 грн
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