Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,25
Экономия при брони: -32,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
312,10
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
321,71
Экономия при брони: -52,15 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
584,96
Экономия при брони: -30,39 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
370,30
Экономия при брони: -97,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
321,93
Экономия при брони: -100,86 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
283,82
Экономия при брони: -62,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
370,60
Экономия при брони: -97,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
324,34
Экономия при брони: -87,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
280,68
Экономия при брони: -45,86 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
316,68
Экономия при брони: -81,86 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
370,60
Экономия при брони: -97,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
280,98
Экономия при брони: -44,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
316,41
Экономия при брони: -94,80 грн