Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
333,59
Экономия при брони: -110,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
310,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
312,26
Экономия при брони: -15,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
290,48
Экономия при брони: -67,96 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
292,89
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
321,41
Экономия при брони: -83,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
279,70
Экономия при брони: -41,98 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
290,32
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
255,35
Экономия при брони: -25,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
277,65
Экономия при брони: -39,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
327,00
Экономия при брони: -70,04 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
518,62
Экономия при брони: -59,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
288,81
Экономия при брони: -31,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
318,02
Экономия при брони: -61,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн