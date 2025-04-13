Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 845 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
255,40
Экономия при брони: -20,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60
Экономия при брони: -86,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
356,90
Экономия при брони: -72,36 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
677,70
Экономия при брони: -145,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
357,78
Экономия при брони: -76,85 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
677,70
Экономия при брони: -145,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
317,66
Экономия при брони: -66,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
332,70
Экономия при брони: -51,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
322,14
Экономия при брони: -31,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,07
Экономия при брони: -63,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
318,82
Экономия при брони: -27,88 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
543,56
Экономия при брони: -24,09 грн