Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 337 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
315,59
Экономия при брони: -71,09 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
516,08
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
325,18
Экономия при брони: -61,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
280,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
358,50
Экономия при брони: -87,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
324,29
Экономия при брони: -100,44 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
530,57
Экономия при брони: -33,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой №20
Bionorica SE