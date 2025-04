фармакодинамика. Ницерголин является производным эрголина с α 1 -адренергической блокирующей активностью. После перорального приема ницерголин подвергается быстрому и значительному метаболизму с образованием ряда метаболитов, за счет которых также наблюдается активность на разных уровнях ЦНС.

При пероральном применении Ницерголин проявляет многочисленные нейрофармакологические эффекты: он не только повышает поступление и потребление глюкозы в головной мозг, усиливает биосинтез белка и нуклеиновых кислот, но также влияет на различные нейротрансмиттерные системы. Ницерголин улучшает церебральные холинергические функции у старых животных. Длительное применение ницерголина у старых крыс препятствовало связанному с возрастом снижению уровня ацетилхолина (в коре и полосатом теле), а также уменьшало высвобождение ацетилхолина (в гиппокампе) в условиях in vivo. После длительного перорального применения ницерголина также отмечали повышение активности холинацетилтрансферазы и плотности мускариновых рецепторов. Более того, в исследованиях in vitro и in vivo ницерголин существенно повышал активность ацетилхолинэстеразы. В этих экспериментальных исследованиях нейрохимические эффекты наблюдали одновременно с устойчивым улучшением поведенческих реакций, например в тесте с лабиринтом у зрелых животных, у которых применяли Ницерголин в течение длительного времени, наблюдали развитие реакций, похожих на реакции у молодых животных.

Во время применения ницерголина у животных также удалось уменьшить выраженность проявлений недостаточности когнитивной функции, которая была индуцирована несколькими агентами (гипоксией, электроконвульсивной терапией, скополамином). Пероральное применение ницерголина в низких дозах увеличивает метаболизм дофамина у зрелых животных, в частности в мезолимбическом участке, вероятно, путем модуляции дофаминергических рецепторов. Ницерголин улучшает механизмы трансдукции сигналов в клетках у зрелых животных. Как после однократного, так и при длительном пероральном применении препарата наблюдали повышение метаболизма базального и агонистчувствительного фосфоинозитида. Ницерголин также повышает активность и перенос к участку мембраны кальцийзависимых изоформ протеинкиназы С. За счет антиоксидантного эффекта и способности активизировать ферменты детоксикации ницерголин предупреждает гибель нервных клеток, которая вызвана оксидативным стрессом и апоптозом. Ницерголин ослабляет возрастное снижение экспрессии мРНК нейрональной синтазы оксида азота, что также может влиять на улучшение когнитивной функции.

Фармакокинетика. После перорального применения ницерголин быстро и почти полностью всасывается. Максимальный показатель радиоактивности после приема здоровыми добровольцами низких доз (4–5 мг) H-меченного ницерголина определялся через 1,5 ч. Однако после перорального применения терапевтических доз (30 мг) C-меченного ницерголина здоровыми добровольцами максимальный показатель радиоактивности в сыворотке крови отмечался через 3 ч после приема дозы. После перорального применения ницерголина (15 мг) здоровыми добровольцами площадь под кривой радиоактивности сыворотки крови составляла 81 и 6% значения, рассчитанного для двух основных метаболитов ницерголина, — MDL и MMDL соответственно. Пиковые концентрации MDL в плазме крови достигались примерно через 3–5 ч после однократного или многократного применения таблетки 30 мг. Пиковые концентрации MMDL в плазме крови достигались примерно через 0,5–1 ч после однократного приема таблетки 30 мг.

Абсолютная биодоступность ницерголина после перорального применения составляет около 5% вследствие эффекта первого прохождения. На основании результатов определения уровней основного метаболита MDL было установлено, что у здоровых добровольцев после перорального применения дозы 30–60 мг фармакокинетика ницерголина является линейной. После однократного перорального применения ницерголина в дозе 30 мг значительного влияния приема пищи на фармакокинетику MDL и MMDL не выявлено.

Распределение препарата в тканях быстрое и широкое, что отражается короткой фазой распределения радиоактивности плазме крови. Объем распределения ницерголина в центральном компартменте (примерно рассчитан путем деления дозы на концентрацию ницерголина в плазме крови в первый период для взятия образца после в/в введения номинальной дозы 2 мг) является сравнительно высоким (224 л), что потенциально отражает распределение ницерголина в клетках крови и/или тканях. Ницерголин в значительном количестве связывается с белками плазмы крови человека, при этом сродство к α-кислому гликопротеину в 4 раза выше, чем к альбумину плазмы крови. Процент связывания является относительно постоянным, когда концентрация ницерголина повышается от 1 до 500 мкг/мл. Оба метаболита ницерголина, MDL и MMDL, характеризуются низкими уровнями связывания, около 14,7 и 34,7% соответственно, в диапазоне концентраций 50–200 нг/мл. Преимущественным образом препарат выделяется с мочой. В течение 120 ч после применения около 82% общего количества меченного радиоизотопом ницерголина выделяется почками, а 10% — с калом. Ницерголин подвергается значительному метаболизму преимущественно путем гидролиза эфирных связей с образованием MMDL, а затем — MDL путем деметилирования (с помощью каталитического действия изофермента CYP 2D6). Поэтому фармакокинетика ницерголина и его метаболитов подвергается воздействию у пациентов с генетическим дефицитом CYP 2D6. Активные метаболиты, которые образуются (MMDL и MDL), конъюгируют с глюкуроновой кислотой. На долю основного метаболита MDL приходится 51% общей дозы и 76% радиоактивности, определенной в моче после перорального применения дозы 15 мг. Среднее значение конечного Т ½ MDL находится в диапазоне 11–20 ч.

Влияние нарушения функции почек на фармакокинетику ницерголина оценивали у пациентов с нарушением функции почек легкой (клиренс креатинина (Clcr) 60–80 мл/мин), средней (Clcr 30–50 мл/мин) и тяжелой (Clcr 10–25 мл/мин) степени. У пациентов с нарушением функции почек легкой (n=5), средней (n=5) и тяжелой (n=4) степени наблюдались значительные различия в количестве MDL, который выводился с мочой в пределах 120 ч после перорального применения ницерголина в дозе 30 мг (38,1; 42,6 и 25,7% введенной дозы соответственно); для MMDL соответствующие значения составляли 1,7; 0,6 и 0,2%. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени отмечено значительное уменьшение выведения MDL с мочой по сравнению с другими двумя группами. Кроме того, у пациентов с нарушением функции почек легкой, средней или тяжелой степени наблюдалось среднее уменьшение выведения MDL с мочой (0–72 ч) на 32; 32 и 59% соответственно по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, которые принимали участие в другом исследовании с применением таблеток по 30 мг.

Фармакокинетика ницерголина у пациентов с нарушением функции печени не исследовалась.

Фармакокинетика ницерголина не исследовалась у детей.

Влияние возраста (у пациентов пожилого возраста) на фармакокинетику ницерголина полностью не изучено.