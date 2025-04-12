Ницерголин (Nicergolinе)
Ницерголин инструкция по применению
Состав
Ницерголин - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ницерголин является производным эрголина с α1-адренергической блокирующей активностью. После перорального приема ницерголин подвергается быстрому и значительному метаболизму с образованием ряда метаболитов, за счет которых также наблюдается активность на разных уровнях ЦНС.
При пероральном применении Ницерголин проявляет многочисленные нейрофармакологические эффекты: он не только повышает поступление и потребление глюкозы в головной мозг, усиливает биосинтез белка и нуклеиновых кислот, но также влияет на различные нейротрансмиттерные системы. Ницерголин улучшает церебральные холинергические функции у старых животных. Длительное применение ницерголина у старых крыс препятствовало связанному с возрастом снижению уровня ацетилхолина (в коре и полосатом теле), а также уменьшало высвобождение ацетилхолина (в гиппокампе) в условиях in vivo. После длительного перорального применения ницерголина также отмечали повышение активности холинацетилтрансферазы и плотности мускариновых рецепторов. Более того, в исследованиях in vitro и in vivo ницерголин существенно повышал активность ацетилхолинэстеразы. В этих экспериментальных исследованиях нейрохимические эффекты наблюдали одновременно с устойчивым улучшением поведенческих реакций, например в тесте с лабиринтом у зрелых животных, у которых применяли Ницерголин в течение длительного времени, наблюдали развитие реакций, похожих на реакции у молодых животных.
Во время применения ницерголина у животных также удалось уменьшить выраженность проявлений недостаточности когнитивной функции, которая была индуцирована несколькими агентами (гипоксией, электроконвульсивной терапией, скополамином). Пероральное применение ницерголина в низких дозах увеличивает метаболизм дофамина у зрелых животных, в частности в мезолимбическом участке, вероятно, путем модуляции дофаминергических рецепторов. Ницерголин улучшает механизмы трансдукции сигналов в клетках у зрелых животных. Как после однократного, так и при длительном пероральном применении препарата наблюдали повышение метаболизма базального и агонистчувствительного фосфоинозитида. Ницерголин также повышает активность и перенос к участку мембраны кальцийзависимых изоформ протеинкиназы С. За счет антиоксидантного эффекта и способности активизировать ферменты детоксикации ницерголин предупреждает гибель нервных клеток, которая вызвана оксидативным стрессом и апоптозом. Ницерголин ослабляет возрастное снижение экспрессии мРНК нейрональной синтазы оксида азота, что также может влиять на улучшение когнитивной функции.
Фармакокинетика. После перорального применения ницерголин быстро и почти полностью всасывается. Максимальный показатель радиоактивности после приема здоровыми добровольцами низких доз (4–5 мг) H-меченного ницерголина определялся через 1,5 ч. Однако после перорального применения терапевтических доз (30 мг) C-меченного ницерголина здоровыми добровольцами максимальный показатель радиоактивности в сыворотке крови отмечался через 3 ч после приема дозы. После перорального применения ницерголина (15 мг) здоровыми добровольцами площадь под кривой радиоактивности сыворотки крови составляла 81 и 6% значения, рассчитанного для двух основных метаболитов ницерголина, — MDL и MMDL соответственно. Пиковые концентрации MDL в плазме крови достигались примерно через 3–5 ч после однократного или многократного применения таблетки 30 мг. Пиковые концентрации MMDL в плазме крови достигались примерно через 0,5–1 ч после однократного приема таблетки 30 мг.
Абсолютная биодоступность ницерголина после перорального применения составляет около 5% вследствие эффекта первого прохождения. На основании результатов определения уровней основного метаболита MDL было установлено, что у здоровых добровольцев после перорального применения дозы 30–60 мг фармакокинетика ницерголина является линейной. После однократного перорального применения ницерголина в дозе 30 мг значительного влияния приема пищи на фармакокинетику MDL и MMDL не выявлено.
Распределение препарата в тканях быстрое и широкое, что отражается короткой фазой распределения радиоактивности плазме крови. Объем распределения ницерголина в центральном компартменте (примерно рассчитан путем деления дозы на концентрацию ницерголина в плазме крови в первый период для взятия образца после в/в введения номинальной дозы 2 мг) является сравнительно высоким (224 л), что потенциально отражает распределение ницерголина в клетках крови и/или тканях. Ницерголин в значительном количестве связывается с белками плазмы крови человека, при этом сродство к α-кислому гликопротеину в 4 раза выше, чем к альбумину плазмы крови. Процент связывания является относительно постоянным, когда концентрация ницерголина повышается от 1 до 500 мкг/мл. Оба метаболита ницерголина, MDL и MMDL, характеризуются низкими уровнями связывания, около 14,7 и 34,7% соответственно, в диапазоне концентраций 50–200 нг/мл. Преимущественным образом препарат выделяется с мочой. В течение 120 ч после применения около 82% общего количества меченного радиоизотопом ницерголина выделяется почками, а 10% — с калом. Ницерголин подвергается значительному метаболизму преимущественно путем гидролиза эфирных связей с образованием MMDL, а затем — MDL путем деметилирования (с помощью каталитического действия изофермента CYP 2D6). Поэтому фармакокинетика ницерголина и его метаболитов подвергается воздействию у пациентов с генетическим дефицитом CYP 2D6. Активные метаболиты, которые образуются (MMDL и MDL), конъюгируют с глюкуроновой кислотой. На долю основного метаболита MDL приходится 51% общей дозы и 76% радиоактивности, определенной в моче после перорального применения дозы 15 мг. Среднее значение конечного Т½ MDL находится в диапазоне 11–20 ч.
Влияние нарушения функции почек на фармакокинетику ницерголина оценивали у пациентов с нарушением функции почек легкой (клиренс креатинина (Clcr) 60–80 мл/мин), средней (Clcr 30–50 мл/мин) и тяжелой (Clcr 10–25 мл/мин) степени. У пациентов с нарушением функции почек легкой (n=5), средней (n=5) и тяжелой (n=4) степени наблюдались значительные различия в количестве MDL, который выводился с мочой в пределах 120 ч после перорального применения ницерголина в дозе 30 мг (38,1; 42,6 и 25,7% введенной дозы соответственно); для MMDL соответствующие значения составляли 1,7; 0,6 и 0,2%. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени отмечено значительное уменьшение выведения MDL с мочой по сравнению с другими двумя группами. Кроме того, у пациентов с нарушением функции почек легкой, средней или тяжелой степени наблюдалось среднее уменьшение выведения MDL с мочой (0–72 ч) на 32; 32 и 59% соответственно по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, которые принимали участие в другом исследовании с применением таблеток по 30 мг.
Фармакокинетика ницерголина у пациентов с нарушением функции печени не исследовалась.
Фармакокинетика ницерголина не исследовалась у детей.
Влияние возраста (у пациентов пожилого возраста) на фармакокинетику ницерголина полностью не изучено.
Показания Ницерголин
острые и хронические цереброваскулярные метаболические нарушения вследствие атеросклероза, тромбоза и эмболии церебральных сосудов, транзиторные нарушения церебрального кровообращения (транзиторные ишемические атаки).
Головная боль.
Как дополнительная терапия при АГ.
Применение Ницерголин
рекомендованная суточная доза препарата составляет 5–10 мг 3 раза в сутки через одинаковые промежутки времени, желательно между приемами пищи, для непрерывного лечения.
Режимы дозирования, продолжительность лечения и путь введения зависят от выраженности отдельных клинических проявлений заболевания.
По результатам исследований фармакокинетики и переносимости пациентам пожилого возраста коррекцию дозы препарата проводить не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек. Поскольку экскреция почками является главным путем выведения (80%) ницерголина и его метаболитов, для пациентов с нарушением функции почек (уровень креатинина в плазме крови ≥2 мг/мл) рекомендуется снизить дозу.
Эффект лечения проявляется постепенно. Поскольку обычно терапия осуществляется в течение длительного времени, по меньшей мере через каждые 6 мес врач должен оценивать целесообразность продолжения лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к алкалоидам спорыньи или любому компоненту препарата. Недавно перенесенный инфаркт миокарда, острое кровотечение, ортостатическая гипотензия, тяжелая брадикардия.
Побочные эффекты
категории частоты выражены как: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (частоту невозможно установить, исходя из имеющихся данных).
В каждой группе частота побочные реакции представлена в порядке уменьшения серьезности.
Психические нарушения: нечасто — тревожное возбуждение, спутанность сознания, бессонница.
Нарушения со стороны нервной системы: нечасто — сонливость, головокружение, головная боль; частота неизвестна — ощущение жара.
Нарушения со стороны сосудов: нечасто — артериальная гипотензия, гиперемия.
Нарушения со стороны ЖКТ: часто — ощущение дискомфорта в животе; нечасто — диарея, тошнота, запор.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд; частота неизвестна — сыпь.
Общие нарушения и реакции в месте введения: частота неизвестна — фиброз.
Результаты исследований: нечасто — повышенная концентрация мочевой кислоты в крови. Имеются данные о повышении уровня мочевой кислоты в крови, что не зависело как от назначенной дозы, так и от продолжительности лечения.
Особые указания
исследования с однократным или многократным применением ницерголина показали, что ницерголин может снижать систолическое АД и, в значительно меньшей степени, диастолическое АД у пациентов с нормальным и повышенным АД. Эти эффекты могут варьировать, поскольку другие исследования не выявили изменений систолического или диастолического АД.
Пациентам, принимающим ницерголин, следует с осторожностью применять симпатомиметики (агонисты α- и β-рецепторов, см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Следует с осторожностью применять препарат у пациентов со стенокардией нагрузки и выраженным атеросклерозом. В начале лечения возможно развитие ортостатической гипотензии.
Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с гиперурикемией или подагрой в анамнезе и/или во время сопутствующего лечения препаратами, которые могут влиять на метаболизм и экскрецию мочевой кислоты.
Поскольку около 80% метаболитов ницерголина выделяется с мочой, желательно снижать дозу препарата у пациентов с нарушением функции почек (креатинин сыворотки ≥2 мг/дл или 175 ммоль/л).
Эффект от применения препарата увеличивается постепенно. Следовательно, препарат надо принимать длительное время. Желательно, чтобы каждые 6 мес врач оценивал эффект и принимал решение относительно целесообразности дальнейшего применения препарата.
На время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя. Возникновение фиброза (например фиброза легких, сердца, сердечных клапанов и ретроперитонеального фиброза) ассоциировалось с использованием некоторых алкалоидов спорыньи, обладающих агонистической активностью к 5-HT2β-рецепторам серотонина.
Сообщалось о возникновении симптомов эрготизма (включая тошноту, рвоту, диарею, абдоминальную боль и сужение периферических сосудов) при применении некоторых алкалоидов спорыньи и их производных.
Перед назначением этого класса лекарственных средств врачам необходимо ознакомиться с признаками передозировки спорыньи.
Препарат не следует применять у пациентов с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Имеющиеся данные не подтверждают тератогенного влияния ницерголина. Учитывая показания, применение препарата у беременных и женщин, которые кормят грудью, маловероятно. В период беременности ницерголин следует применять только в тех случаях, когда потенциальная польза для пациентки превышает потенциальные риски для плода.
Неизвестно, проникает ли ницерголин в грудное молоко, поэтому его не следует применять у кормящих грудью женщин.
Ницерголин не влияет на фертильность крыс.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Хотя клинические эффекты ницерголина используют для улучшения внимания и концентрации, его влияние на способность управлять транспортными средствами и другими автоматизированными системами при этом не изучали. В любом случае необходимо соблюдать осторожность, учитывая основное заболевание пациентов. Во время управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами следует учитывать то, что время от времени могут возникать головокружение или сонливость (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
с осторожностью препарат применяют одновременно с:
- гипотензивными средствами: ницерголин может усиливать их действие. Ницерголин может усиливать влияние блокаторов β-адренорецепторов на сердце;
- симпатомиметиками (α- и β-): ницерголин может оказывать антагонистическое действие в отношении сосудосуживающего эффекта симпатомиметических средств вследствие блокирования α-адренергических рецепторов;
- лекарственными средствами, которые метаболизируются изоферментом CYP 2D6: поскольку ницерголин метаболизируется изоферментом CYP 2D6, нельзя исключать возможность взаимодействий с другими лекарственными средствами, которые метаболизируются тем же путем;
- антиагрегантами и антикоагулянтами (например ацетилсалициловой кислотой): усиливает влияние на гемостаз, вследствие чего может увеличиваться время кровотечения;
- лекарственными средствами, которые влияют на метаболизм мочевой кислоты: ницерголин может приводить к бессимптомному повышению концентрации мочевой кислоты в плазме крови.
Передозировка
при применении ницерголина в высоких дозах могут отмечать временное снижение АД. Специальное лечение обычно не требуется, достаточно придать пациенту положение лежа на несколько минут. В исключительных случаях недостаточности кровоснабжения головного мозга и сердца рекомендуются применение симпатомиметиков и постоянный мониторинг показателей АД.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.