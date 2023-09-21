Все аптеки Украины
Активные вещества — “Н”НИЦЕРГОЛИН (NICERGOLINUM)

НИЦЕРГОЛИН (NICERGOLINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 6 препаратов
Сермион таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30; Viatris Specialti LLC
Сермион Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30 Viatris Specialti LLC
В 1075 аптеках
от 448,86 грн
Цены в аптеках
Сермион таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 10 мг, блистер, № 50; Viatris Specialti LLC
Сермион Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 10 мг, блистер, № 50 Viatris Specialti LLC
В 1061 аптеке
от 351,83 грн
Цены в аптеках
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер в пачке, № 30; Корпорация Артериум
Ницерголин Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер в пачке, № 30 Корпорация Артериум
В 890 аптеках
от 199,44 грн
Цены в аптеках
Сермион лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 4 мл, с раств. в амп. 4 мл, № 4; Viatris Specialti LLC
Сермион Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 4 мл, с раств. в амп. 4 мл, № 4 Viatris Specialti LLC
В 358 аптеках
от 1246,51 грн
Цены в аптеках
Сермион таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Сермион Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 151 аптеке
от 245,90 грн
Цены в аптеках
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, пачка картонная, пачка картон., № 4; Здоровье
Ницеромакс Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, пачка картонная, пачка картон., № 4 Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 376,71 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы твердые, лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра.
НИЦЕРГОЛИН (NICERGOLINUM)
CAS №: 27848-84-6 C24H26BrN3O3
USPDDN: 10-метокси-1,6-диметилэрголин-8β-метанол 5-бромоникотинат (эстер).
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы твердые, лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра.

ницерголин по химической структуре является аналогом алкалоидов спорыньи, содержащим, помимо эрголинового ядра, бромзамещенный остаток никотиновой кислоты.
По аналогии с дигидрированными производными алкалоидов спорыньи, ницерголин оказывает α-адреноблокирующее действие. Кроме этого, он проявляет спазмолитическую активность, особенно в отношении мозговых и периферических сосудов, которая может быть в определенной мере обусловлена наличием в его молекуле остатка никотиновой кислоты. Снижает сопротивление сосудов головного мозга и легких, увеличивает кровоток, особенно у больных с функциональной артериопатией, улучшает состояние больных с нарушением функций мозга, вызванных сосудистой недостаточностью, эффективен при нарушениях центрального и периферического кровообращения, оказывает положительное действие в восстановительный период после ишемии головного мозга. Ницерголин улучшает гемодинамику и обмен веществ как в головном мозгу, так и в периферических тканях. Применение ницерголина у больных с нейрохирургической патологией оказывает положительное влияние на вегетативную регуляцию мозгового кровотока и биоэлектрическую активность мозга, влияя преимущественно на лимбические структуры и гипоталамус. Ницерголин обладает антиагрегантным эффектом и оказывает положительное гемореологическое действие, улучшает нейропсихический статус у лиц со старческим слабоумием.
После приема внутрь ницерголин быстро и почти полностью всасывается. Скорость и объем абсорбции ницерголина не зависит от приема пищи. Более 90% ницерголина связывается с белками плазмы крови, выявляя при этом большее сродство к кислому α-гликопротеину, чем к альбумину. Ницерголин метаболизируется в печени, экскретируется главным образом с мочой; незначительное количество ницерголина и/или его метаболитов выводится с желчью.

острые и хронические нарушения мозгового кровообращения, особенно на ранних стадиях (в том числе при церебральном атеросклерозе, последствиях тромбоза мозговых сосудов), мигрень, вертиго, нарушения периферического кровообращения (артериопатия конечностей, болезнь Рейно), а также диабетическая ретинопатия, ишемические повреждения зрительного нерва, дистрофические заболевания роговой оболочки глаза.
Лечение синдромов пресенильных и сенильных нарушений когнитивной сферы сосудистого и дегенеративного генеза, которые характеризуются нарушением интеллекта, аффективными соматическими расстройствами и нарушениями поведения, такими как потеря памяти, ослабление умственных способностей и концентрации внимания, изменения настроения, головокружения и астения.

внутрь перед едой по 5–10 мг 3 раза в сутки. Длительность лечения зависит от тяжести заболевания и эффективности терапии — 2–3 мес и больше.
Твердые капсулы следует глотать целиком, запивая достаточным количеством жидкости (например водой), до еды. Обычная суточная доза составляет 1 капсулу (30 мг) в сутки. Если при применении этой дозы желаемый терапевтический эффект не достигается, суточную дозу можно повысить до 2 капсул (60 мг ницерголина).
Ницерголин рекомендован пациентам в возрасте 18–65 лет.
В некоторых ситуациях лечение следует начинать с парентерального введения, дозу и способ введения устанавливают индивидуально.
В/м вводят по 2–4 мг 2 раза в сутки.
Возможно в/в капельное введение, для чего 4–8 мг ницерголина растворяют в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы.
При в/а введении 4 мг ницерголина растворяют в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят в течение 2 мин.

повышенная чувствительность к ницерголину или никотиновой кислоте, выраженная артериальная гипотензия, дистрофические изменения в печени.

артериальная гипотензия, головокружение, расстройства пищеварительного тракта, сонливость или нарушение сна, гиперемия кожи лица и верхней половины туловища, кожный зуд.

в период беременности и кормления грудью ницерголин следует применять только в случае крайней необходимости.
Во время лечения ницерголином следует избегать употребления алкоголя.

потенцирует эффект гипотензивных средств, транквилизаторов, нейролептиков.
В случае применения антацидных средств, содержащих соли магния или алюминия, ницерголин принимают внутрь за 2 или через 2 ч после приема антацидов.

возможно развитие ортостатического коллапса вследствие выраженной артериальной гипотензии. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.