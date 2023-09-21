НИЦЕРГОЛИН (NICERGOLINUM)

ницерголин по химической структуре является аналогом алкалоидов спорыньи, содержащим, помимо эрголинового ядра, бромзамещенный остаток никотиновой кислоты.

По аналогии с дигидрированными производными алкалоидов спорыньи, ницерголин оказывает α-адреноблокирующее действие. Кроме этого, он проявляет спазмолитическую активность, особенно в отношении мозговых и периферических сосудов, которая может быть в определенной мере обусловлена наличием в его молекуле остатка никотиновой кислоты. Снижает сопротивление сосудов головного мозга и легких, увеличивает кровоток, особенно у больных с функциональной артериопатией, улучшает состояние больных с нарушением функций мозга, вызванных сосудистой недостаточностью, эффективен при нарушениях центрального и периферического кровообращения, оказывает положительное действие в восстановительный период после ишемии головного мозга. Ницерголин улучшает гемодинамику и обмен веществ как в головном мозгу, так и в периферических тканях. Применение ницерголина у больных с нейрохирургической патологией оказывает положительное влияние на вегетативную регуляцию мозгового кровотока и биоэлектрическую активность мозга, влияя преимущественно на лимбические структуры и гипоталамус. Ницерголин обладает антиагрегантным эффектом и оказывает положительное гемореологическое действие, улучшает нейропсихический статус у лиц со старческим слабоумием.

После приема внутрь ницерголин быстро и почти полностью всасывается. Скорость и объем абсорбции ницерголина не зависит от приема пищи. Более 90% ницерголина связывается с белками плазмы крови, выявляя при этом большее сродство к кислому α-гликопротеину, чем к альбумину. Ницерголин метаболизируется в печени, экскретируется главным образом с мочой; незначительное количество ницерголина и/или его метаболитов выводится с желчью.