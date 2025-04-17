Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
301,59
Экономия при брони: -46,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
306,52
Экономия при брони: -51,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -19,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -18,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
298,10
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
306,95
Экономия при брони: -57,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
279,40
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
197,53
Экономия при брони: -32,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
301,33
Экономия при брони: -47,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
307,30
Экономия при брони: -54,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
298,02
Экономия при брони: -35,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -18,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум