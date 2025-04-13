Харьков (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
298,49
Экономия при брони: -36,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
307,56
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -16,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
299,54
Экономия при брони: -29,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум