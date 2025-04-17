Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,81
Экономия при брони: -8,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -19,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
204,63
Экономия при брони: -30,64 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
304,24
Экономия при брони: -42,85 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -19,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
298,97
Экономия при брони: -37,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
200,08
Экономия при брони: -25,13 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
283,85
Экономия при брони: -35,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,08
Экономия при брони: -36,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,20
Экономия при брони: -12,90 грн