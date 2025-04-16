Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,20
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
294,29
Экономия при брони: -26,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,65
Экономия при брони: -43,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
307,41
Экономия при брони: -53,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
302,74
Экономия при брони: -50,51 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
294,51
Экономия при брони: -42,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
289,69
Экономия при брони: -37,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
276,80
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
294,82
Экономия при брони: -42,27 грн