Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,06
Экономия при брони: -27,06 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
296,35
Экономия при брони: -45,34 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
264,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
264,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,20
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,65
Экономия при брони: -11,22 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
296,72
Экономия при брони: -42,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
292,24
Экономия при брони: -38,13 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
99,55
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
301,57
Экономия при брони: -47,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
295,51
Экономия при брони: -41,40 грн