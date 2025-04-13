Киев
Ницерголин (Nicergolinе)

Ницерголин (Nicergolinе)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 745 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
263,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
272,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
262,86 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
253,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
181,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
279,40
Экономия при брони: -9,80 грн
269,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
231,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
266,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
299,95
Экономия при брони: -40,03 грн
259,92 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
256,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
251,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
266,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
254,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
100,33
Экономия при брони: -13,23 грн
87,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
179,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
263,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
257,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
257,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,59
Экономия при брони: -45,39 грн
252,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,50
Экономия при брони: -28,26 грн
269,24 грн
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