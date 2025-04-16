Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
288,90
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
300,63
Экономия при брони: -52,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
296,24
Экономия при брони: -15,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
297,88
Экономия при брони: -42,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
294,01
Экономия при брони: -31,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
302,95
Экономия при брони: -40,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
169,62
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
300,73
Экономия при брони: -38,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
290,55
Экономия при брони: -37,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
282,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
300,43
Экономия при брони: -47,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
99,05
Экономия при брони: -16,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
169,75
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
295,14
Экономия при брони: -41,03 грн