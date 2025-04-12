Мелокс (Melox)
Мелокс инструкция по применению
Состав
Мелоксикам - 15 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мелокс — это НПВП класса энолиевой кислоты, оказывающий противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие.
Мелоксикам проявил высокую противовоспалительную активность на всех стандартных моделях воспаления. Как и для других НПВП, его точный механизм действия остается неизвестным. Однако есть общий механизм развития для всех НПВП (включая мелоксикам): угнетение биосинтеза простагландинов, которые являются медиаторами воспаления.
Фармакокинетика. Абсорбция. Мелоксикам хорошо абсорбируется в ЖКТ при пероральном применении, абсолютная биодоступность препарата составляет 90% (капсулы). Таблетки, суспензия для перорального применения и капсулы показали биоэквивалентность. После разового применения мелоксикама Cmax в плазме крови достигается в течение 5–6 ч для твердых пероральных форм (капсулы и таблетки).
При многократном дозировании стабильные концентрации достигаются на 3–5-е сутки. Дозировка 1 раз в сутки приводит к средней концентрации в плазме крови с относительно малыми колебаниями пиков: в пределах 0,4–1,0 мкг/мл для 7,5 мг и 0,8–2,0 мкг/мл — для 15 мг соответственно (Cmin и Cmax в стабильном состоянии соответственно). Средняя концентрация мелоксикама в плазме крови в стабильном состоянии достигается в течение 5–6 ч для таблеток, капсул и суспензии для перорального применения соответственно.
Одновременный прием пищи или применение неорганических антацидов не влияет на абсорбцию препарата.
Распределение. Мелоксикам очень сильно связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99%). Мелоксикам проникает в синовиальную жидкость, концентрация в которой наполовину меньше, чем в плазме крови. Объем распределения малый, в среднем 11 л после в/м или в/в применения, и показывает индивидуальные отклонения в пределах 7–20%. Объем распределения после применения многократных пероральных доз мелоксикама (от 7,5 до 15 мг) составляет 16 л с коэффициентом отклонения в пределах от 11 до 32%.
Биотрансформация. Мелоксикам подлежит экстенсивной биотрансформации в печени. В моче было идентифицировано четыре различных метаболита мелоксикама, которые являются фармакодинамически неактивными. Основной метаболит 5ʹ-карбоксимелоксикам (60% дозы) формируется путем окисления промежуточного метаболита 5ʹ-гидроксиметилмелоксикама, который также выделяется в меньшей степени (9% дозы). Исследования in vitro предполагают, что CYP 2C9 играет важную роль в процессе метаболизма, тогда как CYP 3A4 изоэнзимы влияют на метаболизм в меньшей степени. Активность пероксидазы у пациентов, возможно, ответственна за два других метаболита, которые составляют 16 и 4% назначенной дозы соответственно.
Элиминация. Выведение мелоксикама происходит в основном в виде метаболитов в равных частях с мочой и калом. Менее 5% суточной дозы выделяется в неизмененном виде с калом, незначительное количество — с мочой. T½ варьирует от 13 до 25 ч после перорального приема, в/м и в/в применения. Плазменный клиренс составляет около 7–12 мл/мин после однократного приема дозы, в/в или ректального применения.
Линейность дозы. Мелоксикам проявляет линейную фармакокинетику в пределах терапевтической дозы от 7,5 до 15 мг после перорального приема и в/м применения.
Особые группы больных. Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью. Печеночная и почечная недостаточность легкой и средней степени существенно не влияют на фармакокинетику мелоксикама. Пациенты с умеренной степенью почечной недостаточности имели значительно более высокий общий клиренс. Пониженное связывание с белками плазмы крови отмечено у пациентов с терминальной почечной недостаточностью. При терминальной почечной недостаточности увеличение объема распределения может привести к повышению концентрации свободного мелоксикама. Не следует превышать суточную дозу 7,5 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста мужского пола средние фармакокинетические параметры подобны таковым у молодых добровольцев мужского пола. У пациентов пожилого возраста женского пола значение AUC выше и T½ длиннее по сравнению с таковыми у молодых добровольцев обоих полов. Средний клиренс плазмы крови в равновесном состоянии у пациентов пожилого возраста был несколько ниже, чем у молодых добровольцев.
Показания Мелокс
кратковременное симптоматическое лечение обострения остеоартроза. Длительное симптоматическое лечение ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита.
Применение Мелокс
применяют внутрь. Суточное количество лекарственного средства следует применять однократно, запивая водой или другой жидкостью, во время приема пищи.
Побочные реакции можно минимизировать путем применения наименьшей эффективной дозы в течение кратчайшего периода лечения, необходимого для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Следует периодически оценивать потребность пациента в уменьшении выраженности симптомов и ответ на лечение.
Обострение остеоартроза: 7,5 мг/сут (1 таблетка 7,5 мг или половина таблетки 15 мг). Если необходимо, дозу можно повысить до 15 мг/сут (1 таблетка 15 мг или 2 таблетки 7,5 мг).
Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит: 15 мг/сут (1 таблетка 15 мг или 2 таблетки 7,5 мг).
В зависимости от терапевтического эффекта дозу можно снизить до 7,5 мг/сут (1 таблетка 7,5 мг или половина таблетки 15 мг). Не превышать дозу 15 мг/сут.
Особые категории пациентов. Пациенты пожилого возраста и пациенты с повышенным риском развития побочных реакций. Рекомендуемая доза для длительного лечения ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита у пациентов пожилого возраста составляет 7,5 мг/сут. Пациентам с повышенным риском развития побочных реакций следует начинать лечение с 7,5 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на диализе, доза не должна превышать 7,5 мг/сут. Пациентам с легкой и средней почечной недостаточностью (а именно с клиренсом креатинина >25 мл/мин) снижения дозы не требуется (относительно пациентов с тяжелой почечной недостаточностью без применения диализа см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Печеночная недостаточность. Пациентам с легкой и среднетяжелой печеночной недостаточностью снижения дозы не требуется (относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Мелокс, таблетки по 15 мг, противопоказаны детям в возрасте до 16 лет (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Противопоказания
гиперчувствительность к мелоксикаму или другим компонентам препарата, или к активным веществам с подобным действием, таким как НПВП, ацетилсалициловая кислота. Мелоксикам не следует назначать пациентам, у которых возникали симптомы БА, носовые полипы, ангионевротический отек или крапивница после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. III триместр беременности (см. Применение в период беременности и кормления грудью). Детский возраст до 16 лет. Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с предшествующей терапией НПВП в анамнезе. Активная или рецидивирующая язва/кровотечение в анамнезе (два или более отдельных подтвержденных случая язвы или кровотечения). Тяжелая печеночная недостаточность. Тяжелая почечная недостаточность без применения диализа. Желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение в анамнезе или другие нарушения свертываемости крови. Тяжелая сердечная недостаточность. Лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании.
Побочные эффекты
применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при длительном лечении) может быть связано с небольшим повышенным риском возникновения сосудистых тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Отек, АГ и сердечная недостаточность выявляли при лечении НПВП.
Большинство побочных отмеченных эффектов были желудочно-кишечного происхождения. Возможна пептическая язва, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда летальное, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Также возникали тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, рвота кровью, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). С меньшей частотой развивался гастрит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: отклонение показателей крови от нормы (включая изменение количества лейкоцитов), лейкопения, тромбоцитопения, анемия. Сообщалось об очень редких случаях агранулоцитоза (см. Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции).
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, включая шок.
Психические расстройства: изменение настроения, ночные кошмары, спутанность сознания, дезориентация, бессонница.
Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, головная боль.
Со стороны органа зрения: нарушение функции зрения, нечеткость зрения, конъюнктивит.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: головокружение, звон в ушах.
Кардиальные нарушения: ощущение сердцебиения. Сообщалось о сердечной недостаточности, связанной с лечением НПВП.
Сосудистые расстройства: повышение АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), приливы.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: БА у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВП, инфекции верхних дыхательных путей, кашель.
Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм, диарея, скрытое или макроскопическое желудочно-кишечное кровотечение, стоматит, гастрит, отрыжка, колит, гастродуоденальная язва, эзофагит, желудочно-кишечная перфорация. Желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут быть тяжелыми и потенциально летальными, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, нарушение показателей функции печени (например повышение уровня трансаминаз или билирубина), желтуха, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, зуд, сыпь, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, крапивница, буллезный дерматит, мультиформная эритема, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка натрия и воды, гиперкалиемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), изменения показателей функции почек (повышение креатинина и/или мочевины в плазме), ОПН, в частности у пациентов с факторами риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), инфекции мочевыводящих путей, нарушение частоты мочеиспускания.
Общие расстройства: отек, включая отек нижних конечностей, гриппоподобные симптомы.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, боль в спине, симптомы, связанные с суставами.
Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции. Сообщалось об очень редких случаях агранулоцитоза у пациентов, лечившихся мелоксикамом и другими потенциально миелотоксичными лекарственными средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные реакции, не отмеченные при применении препарата, но которые общепринято характерны для других соединений класса. Органическое почечное поражения, что, вероятно, приводит к ОПН: сообщалось об очень редких случаях интерстициального нефрита, острого тубулярного некроза, нефротического синдрома и папиллярного некроза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
побочные реакции можно минимизировать путем применения наименьшей эффективной дозы в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и информацию о желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых рисках ниже).
Рекомендуемую максимальную суточную дозу нельзя превышать при недостаточном терапевтическом эффекте, также не следует применять дополнительно НПВП, так как это может повысить токсичность, тогда как терапевтические преимущества не доказаны. Следует избегать одновременного применения мелоксикама с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Мелоксикам не применяют для облегчения острой боли.
При отсутствии улучшения после нескольких дней приема препарата клинические преимущества лечения следует повторно оценить.
Следует обратить внимание на эзофагит, гастрит и/или пептическую язву в анамнезе с целью обеспечения их полного излечения перед началом терапии мелоксикамом. Следует регулярно контролировать возможное возникновение рецидива у пациентов, лечившихся мелоксикамом, и больных с такими случаями в анамнезе.
Желудочно-кишечные нарушения. Как и при применении других НПВП, потенциально летальные желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут возникнуть в любое время в процессе лечения при наличии или без предварительных симптомов или серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации выше при повышении дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у больных пожилого возраста. Таким пациентам следует начинать лечение с минимальной эффективной дозы, а также следует рассмотреть комбинированную терапию с защитными лекарственными средствами (такими как мизопростол или ингибиторы протонной помпы). Это же относится и к пациентам, нуждающимся в одновременном применении низкой дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, повышающих желудочно-кишечные риски (см. информацию, приведенную ниже, и раздел ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентам с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, следует сообщать обо всех необычных абдоминальных симптомах (в частности о желудочно-кишечном кровотечении), главным образом на начальных этапах лечения.
Следует проявлять осторожность в отношении пациентов, одновременно принимающих лекарственные средства, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, в частности гепарин, как радикальную терапию или в гериатрической практике, антикоагулянты, такие как варфарин или другие НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в противовоспалительных дозах (≥1 г разовая доза или ≥3 г общая суточная доза) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, применяющих мелоксикам, следует отменить лечение.
НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нарушения со стороны печени. У пациентов, которые применяют НПВП (включая Мелокс), возможно повышение уровня значений одного или более печеночных тестов. Такие лабораторные отклонения могут прогрессировать, могут оставаться неизменными или могут быть временными при продолжении лечения. Дополнительно сообщалось о редких случаях тяжелой печеночной реакции, включая желтуху и молниеносный летальный гепатит, некроз печени и печеночной недостаточности, иногда — с летальным исходом.
Пациентов с симптомами или подозрением на печеночную дисфункцию или у которых наблюдали отклонения печеночных тестов, необходимо оценить относительно развития симптомов более тяжелой печеночной недостаточности в течение терапии Мелоксом. Если клинические признаки и симптомы сопоставляются с развитием печеночных заболеваний или если наблюдаются системные проявления заболевания (например эозинофилия, сыпь и другие), то применение мелоксикама следует прекратить.
Сердечно-сосудистые нарушения. За пациентами с АГ и/или с застойной сердечной недостаточностью от легкой до средней степени в анамнезе рекомендуется тщательное наблюдение, поскольку при терапии НПВП отмечена задержка жидкости и отек.
Пациентам с факторами риска рекомендуется клиническое наблюдение за АД в начале терапии, особенно в начале курса лечения мелоксикамом.
Применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при длительном лечении) может быть связано с небольшим повышением риска сосудистых тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта). Недостаточно данных для исключения такого риска для мелоксикама.
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, установленной ИБС, периферическим артериальным заболеванием и/или цереброваскулярными заболеваниями следует проводить терапию мелоксикамом только после тщательного анализа. Подобный анализ необходим в начале длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
НПВП могут повысить риск серьезных сердечно-сосудистых тромботических осложнений, инфаркта миокарда и инсульта, которые могут иметь летальный исход. Повышение риска связано с длительностью применения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями или факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний могут иметь повышенный риск.
Нарушения со стороны кожи. При применении НПВП в очень редких случаях отмечены серьезные кожные реакции, некоторые из них были летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наиболее высокий риск появления таких реакций зафиксирован в начале лечения, при этом в большинстве случаев такие реакции появлялись в течение первого месяца лечения. При первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистых оболочек или других признаков гиперчувствительности необходимо прекратить применение мелоксикама.
Анафилактические реакции. Как и при применении других НПВП, анафилактические реакции могут возникать у пациентов без известной реакции на Мелокс. Мелокс не следует применять у больных с аспириновой триадой. Данный симптоматический комплекс встречается у пациентов с БА, у которых сообщалось о рините с или без назальных полипов или у которых проявлялся тяжелый, потенциально летальный бронхоспазм после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. Следует принять меры неотложной помощи при выявлении анафилактоидной реакции.
Параметры печени и функция почек. Как и при лечении большинством НПВП, описаны единичные случаи повышения уровня трансаминаз в плазме крови, повышения уровня билирубина в плазме крови, отклонения других показателей функции печени, повышения креатинина в плазме крови и азота мочевины в крови и другие отклонения лабораторных показателей. В большинстве случаев эти отклонения были незначительны и носили временный характер. При существенном или устойчивом подтверждении таких отклонений применение мелоксикама следует прекратить и провести контрольные тесты.
Функциональная почечная недостаточность. НПВП путем угнетения сосудорасширяющего действия почечных простагландинов могут индуцировать функциональную почечную недостаточность вследствие снижения клубочковой фильтрации. Этот побочный эффект является дозозависимым. В начале лечения или после повышения дозы рекомендуется тщательное наблюдение по поводу диуреза и функции почек у пациентов с такими факторами риска: пожилой возраст; одновременное применение с ингибиторами АПФ, антагонистами ангиотензина II, сартанами, диуретиками (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ); гиповолемия (любого генеза); застойная сердечная недостаточность; почечная недостаточность; нефротический синдром; люпус-нефропатия; тяжелая степень печеночной дисфункции (плазменный альбумин <25 г/л или ≥10 по классификации Чайлд-Пью).
В редких случаях НПВП могут приводить к интерстициальному нефриту, гломерулонефриту, почечному медуллярному некрозу или нефротическому синдрому.
Доза мелоксикама для пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не должна превышать 7,5 мг. Пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени дозу можно не снижать (уровень клиренса креатинина >25 мл/мин).
Задержка натрия, калия и воды. НПВП могут усилить задержку натрия, калия и воды и повлиять на натрийуретический эффект диуретиков. Кроме того, возможно снижение антигипертензивного эффекта гипотензивных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Как результат, у чувствительных пациентов могут ускоряться или обостряться отек, сердечная недостаточность или АГ. Поэтому пациентам с такими рисками рекомендуется проведение клинического мониторинга (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Гиперкалиемия. Гиперкалиемии может способствовать сахарный диабет или одновременное применение лекарственных средств, повышающих уровень калия (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В таких случаях необходимо регулярно проводить контроль уровня калия.
Другие предостережения и меры безопасности. Побочные реакции часто хуже переносят пациенты пожилого возраста, слабые или ослабленные больные, нуждающиеся в тщательном наблюдении. Как и при лечении другими НПВП, необходимо быть осторожными в отношении больных пожилого возраста, у которых более вероятно снижение функции почек, печени и сердца. Пациенты пожилого возраста имеют высокую частоту возникновения побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Мелоксикам, как и любой другой НПВП, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний.
Применение мелоксикама может негативно влиять на репродуктивную функцию и не рекомендуется женщинам, которые хотят забеременеть. Поэтому для женщин, планирующих беременность или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть возможность прекращения приема мелоксикама (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
В состав таблеток Мелокс 15 мг входит лактоза, поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы или галактозы.
Маскировка воспаления и лихорадки. Фармакологическое действие Мелокса по уменьшению лихорадки и воспаления может осложнить диагностику при подозреваемом неинфекционном болевом состоянии.
Лечение ГКС. Мелокс не может быть вероятным заменителем ГКС при лечении ГКС-недостаточности.
Гематологические эффекты. Анемия может развиваться у пациентов, получающих НПВП, включая Мелокс. Это может быть связано с задержкой жидкости, желудочно-кишечным кровотечением неизвестного происхождения или макроскопическим, или неполностью описанным влиянием на эритропоэз. Пациентам при длительном лечении НПВП, включая Мелокс, следует контролировать уровень гемоглобина или гематокрита, если имеются симптомы анемии.
НПВП тормозят агрегацию тромбоцитов и могут удлинять время кровотечения у некоторых пациентов. В отличие от ацетилсалициловой кислоты, влияние НПВП на функцию тромбоцитов количественно меньше, более кратковременно и обратимо. Следует тщательно контролировать состояние пациентов, принимающих Мелокс и у которых возможны побочные действия на функцию тромбоцитов, в частности расстройства свертывания крови, или больных, получающих антикоагулянты.
Применение у пациентов с имеющейся БА. У пациентов может быть чувствительная к ацетилсалициловой кислоте БА. Применение ацетилсалициловой кислоты у пациентов с аспиринчувствительной БА ассоциировано с тяжелым бронхоспазмом, который может быть летальным. Учитывая перекрестную реакцию, включая бронхоспазм, между ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП, Мелокс не следует назначать пациентам, чувствительным к ацетилсалициловой кислоте, и рекомендуется с осторожностью применять у пациентов с имеющейся БА.
Применение в период беременности и кормления грудью
Фертильность. Мелоксикам, как и другие лекарственные средства, которые ингибируют синтез ЦОГ/простагландина, может негативно влиять на репродуктивную функцию и не рекомендуется женщинам, которые хотят забеременеть. Поэтому для женщин, планирующих беременность или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены мелоксикама.
Беременность. Подавление синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона и плода. Данные эпидемиологических исследований позволяют предположить повышение риска выкидыша и развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов в ранний период беременности. Абсолютный риск развития пороков сердца повысился с менее чем 1 до около 1,5%. Считается, что этот риск повышается с увеличением дозы и продолжительности лечения.
Во время I и II триместра беременности мелоксикам не следует применять, за исключением крайней необходимости. Если женщина, которая пытается забеременеть, или в период I и II триместра беременности применяет мелоксикам, дозировка и продолжительность лечения должны быть минимальными.
В течение III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут создавать для плода риск:
сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
нарушения функции почек, которое может развиться в почечную недостаточность с олигогидроамнионом.
Возможные риски в последние сроки беременности для женщины и плода:
возможность продления времени кровотечения, противоагрегационного эффекта даже при очень низких дозах;
подавление сокращений матки, что приводит к задержке или затягиванию родов.
Поэтому мелоксикам противопоказан в III триместр беременности.
Кормление грудью. Хотя конкретных данных по Мелоксу нет, о НПВП известно, что они могут проникать в грудное молоко. Поэтому применение не рекомендуется женщинам, которые кормят грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Специальных исследований о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами нет. Однако на основе фармакодинамического профиля и отмеченных побочных реакций можно предположить, что мелоксикам склонен не влиять или иметь незначительное влияние на указанную деятельность. Однако пациентам, у которых развились расстройства функции зрения, включая нечеткость зрения, головокружение, сонливость, вертиго или другие нарушения ЦНС, рекомендуется воздержаться от управления автомобилем или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
фармакодинамические взаимодействия. Другие НПВП и ацетилсалициловая кислота ≥3 г/сут. Не рекомендуется комбинация с другими НПВП (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), включая ацетилсалициловую кислоту в противовоспалительных дозах (≥1 г разовая доза или ≥3 г общая суточная доза).
Кортикостероиды (например ГКС). Одновременное применение с кортикостероидами требует осторожности из-за повышенного риска кровотечения или язв в ЖКТ.
Антикоагулянты или гепарин, который применяется в гериатрической практике или в терапевтических дозах. Значительно повышается риск кровотечений вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения гастродуоденальной слизистой оболочки. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов, таких как варфарин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не рекомендуется одновременное применение НПВП и антикоагулянтов или гепарина в гериатрической практике или в терапевтических дозах (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В других случаях применения гепарина необходима осторожность из-за повышенного риска кровотечений. Необходим тщательный контроль международного нормализованного отношения, если доказана невозможность избежать данной комбинации.
Тромболитические и антиагрегационные лекарственные средства. Повышенный риск кровотечений вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения гастродуоденальной слизистой оболочки.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Повышенный риск желудочно-кишечного кровотечения.
Диуретики, ингибиторы АПФ и антагонисты ангиотензина II. НПВП могут снижать эффект диуретиков и других антигипертензивных лекарственных средств. У некоторых пациентов с нарушением функции почек (например с дегидратацией или у больных пожилого возраста с нарушением функции почек) одновременное применение ингибиторов АПФ или антагонистов ангиотензина II и лекарственных средств, угнетающих ЦОГ, может привести к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможную ОПН, которая обычно является обратимой. Поэтому комбинацию следует применять с осторожностью, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациентам необходимо получать адекватное количество жидкости, а также следует контролировать функцию почек после начала сочетанной терапии и периодически в дальнейшем (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Другие антигипертензивные лекарственные средства (например блокаторы β-адренорецепторов). Как и для нижеуказанных лекарственных средств, возможно снижение антигипертензивного эффекта блокаторов β-адренорецепторов (вследствие угнетения простагландинов с сосудорасширяющим эффектом).
Ингибиторы кальциневрина (например циклоспорин, такролимус). Нефротоксичность ингибиторов кальциневрина может усиливаться НПВП вследствие медиации эффектов почечных простагландинов. Во время лечения следует контролировать функцию почек. Рекомендуется тщательный контроль функции почек, особенно у пациентов пожилого возраста.
Внутриматочные средства контрацепции. НПВП снижают эффективность внутриматочных противозачаточных средств. Ранее сообщалось о снижении эффективности внутриматочных средств контрацепции при применении НПВП, но это требует дальнейшего подтверждения.
Фармакокинетическое взаимодействие: влияние мелоксикама на фармакокинетику других лекарственных средств
Литий. Есть данные, что НПВП повышают уровень концентрации лития в плазме крови (вследствие снижения почечной экскреции лития), в результате чего литий может достичь токсических значений. Одновременное применение лития и НПВП не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Если комбинированная терапия необходима, следует тщательно контролировать содержание лития в плазме крови в начале лечения, при подборе дозы и при прекращении лечения мелоксикамом.
Метотрексат. НПВП могут уменьшать тубулярную секрецию метотрексата, тем самым повышая концентрацию в плазме крови. По этой причине не рекомендуется одновременно применять НПВП пациентам, которые принимают высокую дозу метотрексата (>15 мг/нед) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Риск взаимодействия НПВП и метотрексата следует учитывать также и в случае применения метотрексата в низкой дозе, в частности пациентам с нарушенной функцией почек. В случае, когда требуется комбинированное лечение, необходимо контролировать показатели крови и функции почек. Следует соблюдать осторожность, если прием НПВП и метотрексата длится 3 дня подряд, поскольку плазменный уровень метотрексата может повыситься и усилить токсичность. Хотя фармакокинетика метотрексата (15 мг/нед) не претерпела влияния сопутствующего лечения мелоксикамом, следует считать, что гематологическая токсичность метотрексата может возрастать при лечении НПВП (см. информацию, приведенную выше, и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Фармакокинетическое взаимодействие: влияние других лекарственных средств на фармакокинетику мелоксикама
Колестирамин. Колестирамин ускоряет выведение мелоксикама вследствие нарушения внутрипеченочной циркуляции, поэтому клиренс мелоксикама повышается на 50% и T½ снижается до 13±3 ч. Это взаимодействие является клинически значимым.
Не выявлено клинически значимого фармакокинетического взаимодействия при одновременном приеме с антацидами, циметидином и дигоксином.
Передозировка
симптомы острой передозировки НПВП обычно ограничиваются летаргией, сонливостью, тошнотой, рвотой и эпигастральной болью, которые в целом являются обратимыми при поддерживающей терапии. Возможно желудочно-кишечное кровотечение. Тяжелое отравление может привести к АГ, ОПН, дисфункции печени, угнетению дыхания, коме, судорогам, сердечно-сосудистой недостаточности и остановке сердца. Сообщалось об анафилактоидных реакциях при терапевтическом применении НПВП, что также может наблюдаться при передозировке.
При передозировке НПВП пациентам рекомендованы симптоматические и поддерживающие мероприятия. Исследования показали ускорение выведения мелоксикама путем приема 4 пероральных доз колестирамина 3 раза в сутки.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.