Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,20
Экономия при брони: -42,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
163,08
Экономия при брони: -42,97 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,79
Экономия при брони: -49,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
151,44
Экономия при брони: -11,52 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
174,31
Экономия при брони: -11,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,23
Экономия при брони: -55,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,98
Экономия при брони: -42,87 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,10
Экономия при брони: -37,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
153,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,71
Экономия при брони: -45,03 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
286,08
Экономия при брони: -43,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,10
Экономия при брони: -46,99 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
282,04
Экономия при брони: -39,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн