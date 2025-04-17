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Мелокс (Melox)

Мелокс (Melox)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
143,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
240,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
141,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
244,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,20
Экономия при брони: -42,00 грн
233,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
163,08
Экономия при брони: -42,97 грн
120,11 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,79
Экономия при брони: -49,84 грн
237,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
151,44
Экономия при брони: -11,52 грн
139,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
118,74 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
259,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
174,31
Экономия при брони: -11,00 грн
163,31 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,23
Экономия при брони: -55,65 грн
229,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
119,48 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
260,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
157,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,98
Экономия при брони: -42,87 грн
120,11 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,10
Экономия при брони: -37,15 грн
237,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
153,40
Экономия при брони: -12,80 грн
140,60 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
118,49 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
261,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,71
Экономия при брони: -45,03 грн
120,68 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
286,08
Экономия при брони: -43,68 грн
242,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
141,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,10
Экономия при брони: -46,99 грн
120,11 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
282,04
Экономия при брони: -39,71 грн
242,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
148,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
247,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,50 грн
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