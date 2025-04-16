Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
172,13
Экономия при брони: -33,51 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
279,84
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,03
Экономия при брони: -9,64 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
304,12
Экономия при брони: -16,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,90
Экономия при брони: -28,27 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
295,76
Экономия при брони: -98,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,45
Экономия при брони: -35,26 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
283,19
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
278,75
Экономия при брони: -15,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,07
Экономия при брони: -37,11 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
297,96
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
174,96
Экономия при брони: -47,91 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,97
Экономия при брони: -25,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
168,66
Экономия при брони: -41,61 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
274,07
Экономия при брони: -23,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
276,32
Экономия при брони: -26,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн