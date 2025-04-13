Киев
Мелокс (Melox)

Мелокс (Melox)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 333 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
132,60 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
229,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
133,12 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
228,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
123,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,21
Экономия при брони: -53,84 грн
111,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
113,43 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
244,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
116,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
100,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
169,27
Экономия при брони: -54,29 грн
114,98 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
283,72
Экономия при брони: -35,10 грн
248,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
133,70 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
265,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
134,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
114,24 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
113,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
113,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
134,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
133,84 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
155,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
288,39
Экономия при брони: -51,53 грн
236,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
132,71 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
260,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
124,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
100,64 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное