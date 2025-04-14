Одесса (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
159,34
Экономия при брони: -18,90 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
283,04
Экономия при брони: -42,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
161,99
Экономия при брони: -7,76 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
296,97
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,12
Экономия при брони: -20,87 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
282,02
Экономия при брони: -85,56 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
158,74
Экономия при брони: -12,49 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
274,94
Экономия при брони: -78,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,58
Экономия при брони: -9,44 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
298,87
Экономия при брони: -13,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,70
Экономия при брони: -20,13 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
281,56
Экономия при брони: -85,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,37
Экономия при брони: -6,22 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
296,94
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,68
Экономия при брони: -8,46 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
283,20
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,91
Экономия при брони: -38,86 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
295,47
Экономия при брони: -19,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd