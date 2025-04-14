Днепр (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
168,62
Экономия при брони: -41,41 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
293,48
Экономия при брони: -59,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,68
Экономия при брони: -40,47 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
293,70
Экономия при брони: -59,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,60
Экономия при брони: -12,34 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
266,34
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,80
Экономия при брони: -27,30 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
280,90
Экономия при брони: -59,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
159,73
Экономия при брони: -32,47 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,10
Экономия при брони: -54,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
163,95
Экономия при брони: -10,01 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
117,15
Экономия при брони: -19,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
154,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
254,30
Экономия при брони: -32,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,60
Экономия при брони: -35,34 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
295,18
Экономия при брони: -62,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,69
Экономия при брони: -39,35 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
290,13
Экономия при брони: -57,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,16
Экономия при брони: -31,81 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
289,55
Экономия при брони: -45,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,23
Экономия при брони: -31,76 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,78
Экономия при брони: -65,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,82
Экономия при брони: -32,35 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
290,46
Экономия при брони: -70,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,30
Экономия при брони: -38,18 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
278,94
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
167,08
Экономия при брони: -36,73 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
283,72
Экономия при брони: -39,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
161,73
Экономия при брони: -31,38 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
272,98
Экономия при брони: -28,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd