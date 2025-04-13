Киев (адрес не указан)
Доступно в 695 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,80 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
236,59
Экономия при брони: -35,96 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
276,00
Экономия при брони: -22,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,88
Экономия при брони: -42,43 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
279,89
Экономия при брони: -17,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,80 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,11
Экономия при брони: -39,20 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
287,46
Экономия при брони: -44,43 грн