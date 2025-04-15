Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,37
Экономия при брони: -33,48 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
275,55
Экономия при брони: -29,65 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,36
Экономия при брони: -28,50 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
266,61
Экономия при брони: -42,35 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
285,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
162,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
270,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
148,71
Экономия при брони: -5,71 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
270,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
166,20
Экономия при брони: -27,60 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
263,30
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
157,26
Экономия при брони: -6,30 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
274,17
Экономия при брони: -25,84 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,20
Экономия при брони: -33,53 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
278,83
Экономия при брони: -52,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,77
Экономия при брони: -42,89 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
284,98
Экономия при брони: -51,82 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
164,60
Экономия при брони: -32,07 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
293,55
Экономия при брони: -91,84 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
165,00 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
222,42
Экономия при брони: -31,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
163,86
Экономия при брони: -31,33 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
300,24
Экономия при брони: -98,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
168,97
Экономия при брони: -34,41 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
294,09
Экономия при брони: -78,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мелокс таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd
172,90
Экономия при брони: -9,01 грн
Мелокс раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Medochemie Ltd
277,69
Экономия при брони: -14,15 грн