Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus) (166190) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкозы раствор 10% для инфузий инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: глюкоза;
100 мл раствора содержат глюкозы (в пересчете на глюкозу безводную) 10 г;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость; теоретическая осмолярность — 555 мосмоль/л; рН 3,5 — 6,5.
Фармакотерапевтическая группа
Растворы для парентерального питания.
Код АТХ V06D C01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор глюкозы имеет плазмозамещающее, гидратирующее, метаболическое и дезинтоксикационное действие. Поддерживает объем циркулирующей крови и восполняет объем утраченной жидкости. Он способен вызвать диурез в зависимости от клинического состояния пациента.
Глюкоза подвергается полному метаболизму, может уменьшать потери протеина и азота, поддерживает отложения гликогена и уменьшает или предотвращает кетоз (чрезмерное образование кетоновых тел) при назначении достаточных доз. В процессе метаболизма глюкозы в тканях выделяется значительное количество энергии, которое необходимо для жизнедеятельности организма.
Фармакокинетика.
Уровень глюкозы в крови в норме колеблется в пределах 45–85 мг/100 мл, что соответствует молярной концентрации 3,0–5,6 ммоль/л. Для поддержания таких уровней у взрослого человека с массой тела 60–100 кг ее суточный прием должен составлять 100–200 г. Вклад глюкозы крови в общую осмолярность плазмы — 290 мОсм/л — является незначительным, всего лишь 5,6 мОсм/л. Таким образом, вливание растворов глюкозы не оказывает заметного влияния на увеличение осмолярности плазмы, поскольку происходит быстрая утилизация глюкозы. У пациентов прием глюкозы ограничен лишь внутривенными вливаниями, минимальная суточная потребность для профилактики ацидоза составляет 100 г глюкозы (1000 мл 10% раствора глюкозы).
Метаболизм глюкозы в организме завершается образованием двуокиси углерода (СО2) и воды; во время аэробного гликолиза одного моля глюкозы выделяется 686 ккал или 4,1 ккал на 1 г. Выведение глюкозы практически полностью происходит путем метаболизма. У здоровых пациентов глюкоза в моче может быть обнаружена лишь в виде следов, поскольку она после клубочковой фильтрации попадает в первичную мочу — полностью всосавшейся в проксимальных канальцах; этот процесс продолжается, пока уровень глюкозы в крови не увеличится до показателей не ниже 200–240 мг/100 мл.
Показания
- гипогликемия;
- парентеральное питание;
- нарушения, связанные с повышенным расщеплением белка вследствие гипоэргоза.
Противопоказания
Глюкозы раствор 10% для инфузий противопоказан пациентам с:
- внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями за исключением состояний, которые связаны с гипогликемией и необходимостью парентерального питания;
- тяжелой гипертонической дегидратацией;
- гиперчувствительностью к декстрозе;
- диабетической комой с гипергликемией;
- гиперосмолярной комой;
- синдромом мальабсорбции глюкозо-галактозы.
Препарат не вводить одновременно с препаратами крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с тиазидными диуретиками и фуросемидом следует учитывать их способность влиять на уровень глюкозы в сыворотке крови.
Инсулин способствует попаданию глюкозы в периферические ткани, стимулирует образование гликогена, синтез белков и жирных кислот. Раствор глюкозы уменьшает токсическое влияние пиразинамида на печень. Введение большого объема раствора глюкозы способствует развитию гипокалиемии, что повышает токсичность одновременно применяемых препаратов наперстянки.
Глюкоза несовместима в растворах с аминофиллином, растворимыми барбитуратами, эритромицином, гидрокортизоном, канамицином, растворимыми сульфаниламидами, цианкобаламином.
Особенности применения
При длительном внутривенном применении препарата необходим контроль уровня сахара в крови.
При введении препарата следует назначать инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутривенно капельно. Доза для взрослых составляет до 1500 мл в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 2 000 мл. При необходимости максимальная скорость введения для взрослых — 150 капель в минуту (500 мл/час).
Дети
Детям доза зависит от возраста, массы тела, состояния и лабораторных показателей.
Побочные реакции
Со стороны центральной нервной системы: очень редко — спутанность или потеря сознания;
Со стороны эндокринной системы и метаболизма: гипергликемия; гипокалиемия; гипофосфатемия; гипомагниемия.
Со стороны мочевыделительной системы: полиурия; глюкозурия.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: полидепсия; тошнота.
Общие реакции организма: гиперволемия; ощущения приливов и покраснения кожи; аллергические реакции (гипертермия, кожные высыпания, ангионевротический отек, шок).
Побочные реакции в месте введения: боль в месте введения; раздражение вен, флебит, венозный тромбоз.
В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать соответствующую помощь.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием для использования. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием для применения препарата.
Упаковка
По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.
Заявитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение заявителя
Украина, 04073, г. Киев, Московский проспект, д. 21-А.