Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 360 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
64,80
Экономия при брони: -3,11 грн
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
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Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
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Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
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Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
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Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
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