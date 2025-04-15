Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
81,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,06
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
38,86
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
69,93
Экономия при брони: -4,26 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
44,30
Экономия при брони: -0,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
37.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 34
42.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
63,67
Экономия при брони: -3,07 грн