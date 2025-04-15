Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
64,95
Экономия при брони: -2,95 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
66,11
Экономия при брони: -4,11 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,63
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
75,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
70,14
Экономия при брони: -3,57 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
66,19
Экономия при брони: -4,19 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
81,91
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
30,40
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
67,79
Экономия при брони: -5,79 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
64,45
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,93
Экономия при брони: -1,82 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
63,23
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
27,66
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
63,20
Экономия при брони: -1,20 грн