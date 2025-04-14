Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
61,60
Экономия при брони: -2,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
69,49
Экономия при брони: -3,82 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,68
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
65,04
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
66,41
Экономия при брони: -4,41 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
81,28
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
84,46
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
79,40
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
64,91
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
70,36
Экономия при брони: -4,69 грн
Экономная аптека
Днепр, ул. Ломаная, 2
6.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
7.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
38,18
Экономия при брони: -1,36 грн