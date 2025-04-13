Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
67,67
Экономия при брони: -10,28 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
88,83
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
50,97
Экономия при брони: -2,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
66,15
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,59
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
38,98
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,72
Экономия при брони: -1,88 грн
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
68,58
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия