Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,73
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
47,07
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
68,23
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
68,99
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
86,18
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия