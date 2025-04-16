Глюкозы раствор 10% для инфузий (Solutio glucosi 10% pro injectionibus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
68,22
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
65,41
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармакопейка
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
38,95
Экономия при брони: -2,68 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,70
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
41,51
Экономия при брони: -2,01 грн
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
84.8 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия